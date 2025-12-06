元うたのおねえさんで歌手のはいだしょうこ（46）が、6日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、名前が激似の仲良しタレントについて語った。

出演者が13文字の短い手紙から、その差出人との思い出の場所を探す「一筆啓上部」を放送。はいだが受け取った手紙には「胸響いたあの言葉 今でも感謝」と書かれていた。

差出人は、元「Wink」の相田翔子（55）。実は15年来の仲良しだという。はいだが相田を意識し始めたのは、Winkが大ブレークしているころ。「私は昔から、学生時代から相田翔子ちゃんがご活躍されているのを見ていたし、意識していたというか」。さらに「病院で学生時代、“はいださん、はいだしょうこさん”って呼ばれたら、みんながばっとこっちを向くくらい、Winkさんってご活躍されていて、意識していた」とも打ち明けた。

その後、はいだも芸能界入り。宝塚歌劇団を経て、うたのおねえさんを卒業後、音楽番組で相田と初対面を果たしたという。「宝塚に行って、うたのおねえさんを卒業した後の歌番組で、誰が来るという紙（出演者一覧）を見た時、相田翔子ちゃんがいる！ってなって」と振り返った。

相田もその日のことをよく覚えていた。「トーク席で隣同士になったのかな。その時に“ずっと会いたいと思ってたんです”って、どちらからともなく話しかけて。“名前が1文字違いで気になってて”って、しょうちゃん（はいだ）が言ってくれて。お互いに、“私も！”って。“よかったらゆっくり会いたいですね”って連絡先を交換して」と懐かしそうに話していた。

プライベートでははいだが相田に甘えるような関係性だという。相田は「いつも“大好き”って言ってくるんですけど、ずっと2人で見つめ合いながら、ずっとにやにや引き笑いして、異様な感じですよね」と笑わせていた。