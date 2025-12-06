◇男子ゴルフツアー 日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日 東京都 東京よみうりカントリークラブ＝7002ヤード、パー70）

賞金ランク1位の金子駆大（23＝NTPホールディングス）が66と伸ばして通算5アンダーの6位につけた。首位とは3打差で逆転V圏内に浮上した。

「前半はショットがあんまり良くなくて、でも後半からパットも噛み合ってきて最後は凄い良い上がりができた」と16番で5メートル、17番で2メートル、難関の18番では7メートルを沈めて3連続バーディーで締めくくった。

この日は昨年の賞金王で海外から帰国して参戦している金谷拓実と同組で回った。今大会後には米ツアーの最終予選会に挑む予定だけに「海外のことをちょっと聞いたりしました」と振り返った。

賞金王を争うランク3位の蝉川が一つ上の5位につけているが、逆転Vを果たせば無条件で賞金王となる。

「最後まで諦めず上を目指して頑張るだけかなと思います。いつでも優勝したいと思っているので優勝を目指して頑張りたい」と意気込んだ。

逆転優勝を果たせば、石川遼、松山英樹に次ぐ史上3位の年少賞金王となる。