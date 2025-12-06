トヨタ「“9人乗り”ランドクルーザー」!? ながーーい「7ドア×4列仕様」！ 悪路“走破性”はイマイチそうな「豪華モデル」！ サウジアラビアの「ランクル“300”リムジン」とは

9人乗りの7ドア×4列仕様のランクル300

長らく受注停止の状態が続いているトヨタ「ランドクルーザー300」ですが、発売から4年あまりが経過したこともあり、街で見かける機会も増えてきました。

9人乗りランドクルーザー!?

街を走るランドクルーザー300のなかには、カスタムが施されているものも少なくありません。

もっとも多く見られるのは、トヨタ純正のカスタマイズブランドである「モデリスタ」のパーツが装着されたコンプリートカーです。

また、リフトアップと大型のバンパーガードの組み合わせにより、さらにタフな印象を強めるスタイルも、ランドクルーザー300のカスタムの定番となっています。

一方、ランドクルーザー300にとって最大の市場である中東では、日本のユーザーの想像をはるかに超えるようなカスタムも見られます。

そのなかのひとつが、サウジアラビアの首都リヤドに拠点を置くカーショップ「アル・アラバ」が製作する、リムジン仕様のランドクルーザー300です。

国内仕様における上級グレードの「ZX」に相当する装備をもつ「VXR」をベースとしたこのリムジンは、通常は5ドア×3列仕様であるランドクルーザー300を7ドア×4列仕様へとストレッチしています。

ランドクルーザー300のボディサイズは全長4985mm×全幅1980mm×全高1925 mmとかなり大柄ですが、この個体ではおよそ50インチ（約1270mm）のストレッチが施されており、その全長は6m以上にもおよびます。

追加された2列目にはセンターコンソール付きのシートが備えられており、乗車定員はベースモデルから2名増の9名となっています。

各シートのニースペースは必要十分な水準となっており、ベースモデルと比較しても窮屈さを感じさせません。

また、運転席と助手席の背部には大型のリアエンターテイメントディスプレイが装着されており、新たに追加された2列目シートに座るユーザーの快適性を高めています。

大幅なストレッチが施されたにもかかわらず、サイドビューはランドクルーザー300らしさが維持されており、サイドステップなどの細部も純正のデザインが踏襲されています。

一見すると「トヨタ純正」のようにも見えるこのリムジンについて、アル・アラバの担当者は次のように製作経緯を明かします。

「このリムジン仕様のランドクルーザー300は、あるお客様のご要望に応じて製作されました。

当社では、過去25年にわたって、ランドクルーザーやレクサス『LX』、キャデラック・『エスカレード』といったモデルのリムジンを製作してきたので、そうした実績を評価していただいたのかもしれません。

ランドクルーザー300は中東で非常に高い人気を誇るモデルだけあって、お客様のニーズもさまざまです。

そのなかでも、『より多くの人が乗れるようにしたい』と考えるお客様は多く、こうしたリムジン仕様は一定の需要があります」

なお、このリムジン仕様のランドクルーザー300は完全受注生産となっており、価格も顧客の要望次第で大きく変化するようです。