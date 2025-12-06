松下奈緒が主演を務める2026年1月期のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『夫に間違いありません』の追加キャストとして、中村海人、松井玲奈、山粼真斗、吉本実由、白宮みずほ、大朏岳優、二井景彪、磯村アメリ、前川泰之、朝加真由美、余貴美子の出演が発表された。

参考：松下奈緒が犯罪に巻き込まれる母親役で主演 『夫に間違いありません』2026年1月期放送へ

本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まるサスペンスドラマ。子供たちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子を描く。

主人公・朝比聖子役で主演を務める松下のほか、行方不明者を持つ家族の会をきっかけに主人公と交流を始める葛原紗春を桜井ユキ、怪しい人物たちを追い続けるゴシップ雑誌のライター・天童弥生を宮沢氷魚がそれぞれ演じる。

Travis Japanの中村が演じるのは、松下演じる主人公・朝比聖子の弟・貴島光聖。年の離れた姉を敬い、大手銀行の融資課で働く有能な銀行員だ。光聖の婚約者で、茨城県出身の国会議員の一人娘・九条まゆを演じるのは松井。その、九条まゆを女手一つで育て上げ、主婦層から支持を受ける国会議員・九条ゆりを余が演じる。

そして、聖子の息子で成績優秀で家族思いの中学2年生の長男・栄大を山粼、絵を描くのが得意な小学1年生の娘・亜季を吉本、孫たちに優しく、朝比家で暮らす聖子の義母・いずみを朝加がそれぞれ演じる。

また、葛原紗春の一人娘で保育園に通う希美役に磯村、栄大と同じ中学校に通い、彼をライバル視する藤木快斗役に二井、いつか自分の店を出したいという野望を持つキャバ嬢の藤谷瑠美子役に白宮が決定した。

そのほか、宮沢演じる天童弥生と取材でコンビを組む若手カメラマン・薩川景虎を大朏、天童が所属するゴシップ雑誌「週刊リーク」の編集長・山上仁を前川がそれぞれ演じる。

あわせて、本作のポスタービジュアルが公開。松下と桜井の姿に加え、ビビッドなピンクの大きなタイトルロゴが添えられている。行方不明となった聖子の夫は、顔が隠されている

【コメント】●中村海人光聖は自分の家族であるたった一人の姉、聖子のことを尊敬してやまない人です。その中で新しい自分の家族を守る葛藤だったり、光聖なりの考え方を僕自身も上手に読み取りながら演じていきたいと思います。そしてこの物語の中で生きる一人として自分も光聖と一体化しながら作品を作っていけたらいいなと思っています。

●松井玲奈本作の脚本を読んだ時、各登場人物が抱える問題が複雑に入り組んでいく様子にどんどん引き込まれていきました。それと同時に、誰にでも人には言えない秘密がひとつ、ふたつはあるだろうなと考えていました。私が演じる九条まゆという役を通して、彼女が人生の中で何を大切にしているのかをしっかりと捉え、演じることができればと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）