ラーメンを前に横並び2ショット

年上のお笑い芸人と交際約2カ月で結婚した、40歳女優の爛蕁璽瓮鷁阿2ショット瓩肪輒椶集まっている。

10月に公開された映画「ミーツ・ザ・ワールド」の公式xに登場したのは、作家のユキ役で出演している蒼井優(福岡県出身)。

「本作の舞台となった撮影スポットをご紹介」とコメントを添え、ロケ地となった東京都の「九州ラーメン博多っ子新宿店」を紹介し、擬人化焼肉漫画をこよなく愛するも自分のことは好きになれない主人公・由嘉里を演じる、女優の杉咲花とラーメンを食べている映画の場面写真を披露している。

SNS上では「蒼井優の存在感凄かった」「ミーツ・ザ・ワールド最高に良かった」「ママになってからもずっと可愛くて素敵」「お綺麗で上品」「ずっと変わらず美しいから、びっくりする」などのコメントが寄せられた。 蒼井とお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太(48)は、19年6月3日に結婚会見を行い、同年4月に交際を始めたことを明かしている。22年8月には長女が誕生した。