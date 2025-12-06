「もし性犯罪にあったら、気持ち悪くても“そのまま”警察へ行ってほしい」ジムで突然襲われたレイカさん（仮）の性被害と訴訟から学ぶこと

忘れ物を取りに戻ったジムでオーナーと２人きりになり、突然、性被害に遭ったレイカさん（仮名）。被害届を出し、任意の取調べで加害者も容疑を認めたにもかかわらず、担当検事は起訴を躊躇してしまったという。なぜそんな事態になったのだろうか。

書籍『犯罪被害者代理人』より一部を抜粋し、性犯罪に遭ってしまったときに知っておきたい知識を紹介する。

ボクシングジムで被害に─レイカさん（仮名）の事件

ここからは性犯罪の被害者の代理人として手がけた事件を紹介します。性犯罪に遭うとはどういうことか、司法制度の問題点や課題、そしてその被害がその後の人生にもたらす大きな影響と、代理人がつくことで多少なりとも被害の回復ができるということも皆様に知っていただけると思います。



シングルマザーのレイカさん（仮名）は30代半ば（事件当時）、とても活発で明るくハキハキした性格の爽やかな女性です。

ある日、ダイエット目的で通っていたボクシングジムに忘れ物をしたことを、帰宅後になって気づいたレイカさんは、ジムに電話をしました。すでにジムの営業時間は終了していましたが、電話に出たオーナー（50代男性）から「取りにきていいよ」と言われたためジムに行き、忘れ物を見つけて帰ろうとしたところをオーナーにいきなり襲われました。

上半身の服や下着を剥ぎ取られ、胸を触られたり、舐められたりしながらも1時間近く必死に抵抗をして、なんとか相手に性交は諦めさせて帰宅。数日後にレイカさん自ら警察に電話したり、自治体の法律相談に行ったりしましたがうまくいかず、かかりつけの医師にその話をしたところ「それは犯罪だから法テラスというところを調べてみて」と言われたそうです。



そこでレイカさんが法テラスの電話相談で事情を話したところ、とてもきちんと話を聞いてくれたうえで、レイカさんの「女性弁護士を紹介してほしい」という希望通り、私が紹介され、事務所にいらっしゃいました。

ここで一つ、弁護士としてお願いしたいのは、このような被害に遭った時には恥ずかしがらず、恐れず、速やかに、できれば被害の直後に警察に届け出てほしいということです。



気持ちが悪いと思いますが、相手の体液や体毛を採取できることもありますのでシャワーを浴びたり、うがいをしたりせずに、そのまま警察に行くか、110番通報してください。そこから警察が協力病院に連れていってくれ、証拠の採取や怪我をしていればもちろん治療もしてくれますし、膣内に射精をされてしまった場合は、妊娠を避けるための緊急避妊薬（アフターピル）も処方してくれます。全て公費で負担されます。

また、被害時に着ていた服や下着も捨てずに、洗濯もせずに取っておくこと。もし洗濯をしてしまっても、一回ぐらいなら体液が残っていることもありますので諦めないでほしいです。被害を思い出させるものは早く処分したいでしょうが、被害時の衣服は犯罪を立証する重要な証拠となりうるのです。



犯罪被害に遭ってしまった場合でも、こうした知識を持つことが自らを助ける備えとなりますので、ぜひ覚えておいてください。

「仕返しされるかもしれない」「また襲われるのでは」

話を戻しましょう。レイカさんの相談を受けて、私はすぐに警察署に連絡し、レイカさんと一緒に警察署に行き、被害を申告しました。強姦未遂事件として捜査が迅速に行われ、オーナーも任意の取り調べで容疑を認めました。



このままスムーズに公判まで進むかと思ったところ、担当した東京地検の検事が「被疑者の自白と被害者の証言だけでは起訴できないかもしれない」と弱気になり、なかなか逮捕に踏み出さず、ようやく逮捕をしたあとも処分保留で釈放してしまったのです。

彼女の証言は細部にわたりとても信憑性があり、それは捜査にあたった刑事たちも認めるところでした。被害に遭ったあとすぐに、離婚した夫や友人、従姉妹らに、そのことをメールしたり相談したりしていましたので、その履歴や証言があります。



私は経験上、彼女の事件は裁判で有罪になると確信していましたから、被害者を置き去りにして事件をうやむやにしてしまうような検事のやり方にはとうてい納得できませんでした。

忘れもしません、検察庁に呼ばれオーナーを処分保留で釈放すると告げられた日のことを。落ち込むレイカさんと2人、夜の日比谷公園のベンチに座り、目の前にある東京地検の窓の明かりを眺めていました。「検察の人たちは何のために遅くまで仕事をしているんだろうね」「ふざけるな」「オーナーを絶対許さない」と毒づき、それでも「処分保留であればまだ起訴できる可能性はある。諦めずに頑張ろう」と励まし合い、互いの闘志を確認しました。



レイカさんの前向きな性格に代理人である私のほうが助けられた思いで、レイカさんのためになんとしても起訴に持ち込まなくてはと決意しました。

翌日から、私は繰り返し検事に電話をかけ、3度にわたって検察庁に抗議書を出し続け、結果的にオーナーは起訴されたのですが、それまでに4か月の時間を要しました。その間に一度、レイカさんから「もう事件から離れたいです。しばらく上谷先生からの連絡も控えてほしいです」というメールが届いたことがあります。

無理もありません。性犯罪に遭うだけでも相当な精神的ダメージを受けます。捜査で繰り返し被害のことを聞かれ、そのたびに嫌な記憶を思い起こさねばなりません。それでも耐え続けるのは、なんとしても加害者を罰してほしいという意思の表れですが、いつになったら起訴されるのか、このまま不起訴になるのかという不安定な状態にさらされ続ければ、精神状態が悪化し、事件と向き合えなくなってしまうのは当然です。



そうなってしまうと、味方である被害者代理人ですら、その被害に遭ったことを思い出させる存在でしかないのです。

しかも、レイカさんの場合は、加害者は処分されずに釈放され、レイカさんの自宅近くのジムに戻っていました。「仕返しされるかもしれない」「また襲われるのでは」という不安感は想像を絶します。心が折れても仕方がないことなのです。



彼女との連絡は控えながらも検事との交渉は続けましたが、私自身もどうしたものかと思い悩みました。レイカさんの心を守るため、ここで諦め、被害届を取り下げるべきなのか。ただ、このまま終わりにしてしまうと、正義感が強くて負けず嫌いのレイカさんは、後々、途中で諦めたことを後悔するはず。そうすると被害は一生回復しない。それでは被害者の代理人として失格ではないか……。

勝守が蘇らせた闘志

悶々としていたある日、出張で京都に行き、立ち寄った神社で可愛らしい「勝守」を見つけた時、私はこれをレイカさんに送ってみようと思いつきました。弁護士としてではなく、共に闘う同志として、法律事務所の封筒ではなく、プライベートの封筒にお守りを入れ、「この勝守は弁護士としてではなくレイカさんの友人として贈ります。もう一度、立ち上がる気持ちはありますか？」という手紙と一緒に送りました。

これは大きな賭けでした。「余計なことです」と拒否されて、溝が深まる可能性も大きいからです。こんなことをしたのは後にも先にもこの時だけです。加害者が処罰されないままでいる理不尽さへの憤りもありますが、何よりもレイカさんに後悔だけはしてほしくなかったのです。



手紙と勝守を受け取った彼女は、すぐに電話をくれました。「やります。もう一回お願いします」と。その時の彼女の目がカッと見開いて輝いていたと、傍にいたお母さんに言われたそうです。レイカさんの闘志に再び火がついたのです。

もちろん、私の心にも火がつきました。連絡をもらってすぐに、「先生、これ怖すぎる」とレイカさんが苦笑いするくらいの辛辣な抗議書を書き上げ、担当検事の上司に提出しました。そしてその翌日、検事から「オーナーを起訴する」との連絡があったのです。



このレイカさんのケースのように、検察官が「起訴しても、公判で有罪にできるかどうか危うい」と判断すると、易きに流れて不起訴としてしまうことが性犯罪ではよくあります。密室で行われることが多い性犯罪は、目撃者がいたり防犯カメラに犯行状況が映っていたりすることが少なく、その場合は加害者の自白や被害者の証言が頼りとなります。

ところが、捜査段階で容疑を認めていた加害者が公判では起訴事実を否認することもままあるため、検察官が起訴することに二の足を踏むのです。こうしてなかったことのように扱われてしまった性犯罪はかなりの数に上ると思います。そしてその分、被害者が悲痛な思いを抱えて生きていかねばならないのです。



とはいえ、レイカさんの事件を担当した検察官のような人ばかりではありません。犯罪を行った者をしっかりと処罰するべく働く検察官と、被害者を守り、その被害を回復させるために働く代理人は、本来、協力関係にあるのです。この時は私も検察にかみつく感じとなりましたが、多くの事件では、情報交換したり、まだ捜査機関が知らない情報を提供したりして、加害者に罪を償わせるために協力し合っています。

諦めないことの大切さ

レイカさんは被害者参加をし、私は被害者参加弁護士として公判に挑むことになりました。公判になると案の定、被告人であるオーナーは証言を覆し、自らの行為がレイカさんと合意のうえであったと言い出しました。



けれど、途中でレイカさんが嫌がっていたのが分かったのでやめました、という弁解です。

自らズボンを下げたにもかかわらず、「太っていてお腹が出ているので勝手に脱げた」などと身勝手かつ滑稽な言い訳を繰り返し、裁判官にも呆れられていました。判決は実刑で懲役2年4か月。レイカさんが勝ちました。



公判の時、レイカさんと私はお揃いの赤い勝負パンツで臨みました。レイカさんが「2人で気合を入れよう」と用意してくれたものです。前日の夜、お互いに「赤パンツ装着！」「こちらも装着済み」などと冗談めかしたメールを送り合ったことも思い出に残っています。

レイカさんとは今でも時々連絡を取り合っていますが、裁判が終わってしばらくしてから、嬉しい話を聞きました。被害に遭ってから見ることができなくなってしまった大好きなボクシングの試合を、再び観戦することができたそうです。



一度は諦めながらも、再び奮い立ち、自らの被害に向き合ったレイカさんの強さに、私は今も励まされ続けています。犯罪被害に遭ったという事実は消えませんが、そのことに区切りをつけて前に進むために、刑事裁判に被害者参加をして向き合うことはとても重要だと、レイカさんの姿を見て私は確信することができました。

この事件では「刑事損害賠償命令の申立て」も行いました。この制度は、刑事裁判を担当した裁判所が、有罪判決だった場合にその被害の損害賠償についても審理する制度です。刑事裁判の成果をそのまま利用できるため、改めて民事訴訟を起こす必要がなく、被害者の負担が軽減されます。



一審判決で有罪となったあと、オーナーは賠償金を支払うと言ってきました。裁判所が命じた金額は、こちらが請求した金額の3分の2でしたが、実刑となったことに慌てたのか、任意でその差額を上乗せして全額を支払うと言うのです。

この賠償金を受け取るかどうか、レイカさんと私はとても迷いました。なぜなら、もし被告が控訴した場合、被害者が賠償金を受け取ったことが控訴審での判決に影響を与えるからです。結局は受け取ることにしましたが、控訴審でオーナーは否認していた犯行をあっさりと認め、実刑を免れて執行猶予付きの判決となってしまいました。



レイカさんは「お金を受け取らなければよかった」と、とても悔しがりました。

もちろんその気持ちはよく理解できるのですが、被告人は一審の時点では全く起訴事実を認めるそぶりがありませんでしたし、賠償しなくても、控訴審で罪を認めて謝罪するだけで執行猶予が付く可能性も大いにありました。結果的に執行猶予となりましたが、一審で実刑を勝ち取ったということに変わりはありません。



私は、賠償金を支払わせることも、加害者が罪を償う方法としてとても重要なことであると考えています。日本では損害賠償について「お金で解決なんて」「結局は金目当てか」などと否定的に捉える人が多いのですが、被害者にはそれを求める権利があります。

