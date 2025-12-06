2026年サッカー北中米ワールドカップのグループステージ組み合わせが現地5日、アメリカのワシントンで開催され、オランダ代表のロナルド・クーマン監督が取材に応じました。

抽選の結果、日本(FIFAランク18位)はグループFに決定。ポット1ではオランダ(同7位)、ポット3からはチュニジア(同40位)、そしてポット4には、2026年3月に決定する欧州プレーオフBの勝者と対戦することになりました。

前回の2022年カタール大会では準々決勝でPK戦の末にアルゼンチンに敗れ、ベスト8で敗退したオランダ。今大会は初戦で日本代表と対戦となり、クーマン監督は日本について「素晴らしい。多くを知っているわけではありませんが、日本は上手いサッカーをしますし、体力もアスリート的な能力もあることは知っています」と印象を明かします。

日本やオランダが所属するグループFは、地域ごとに3分割して行われる1次リーグにおいて中部地域で試合を実施。メキシコのモンテレイやアメリカのダラス、ヒューストン、カンザスシティーなどが会場の候補となっています。

比較的気温が高く、移動距離が長い中部地域。クーマン監督は「それだけで負担になる。(中部地域は)暑さというのも、もちろん要素になる。暑さや移動の知識を持つ人たちをチームに集めて、これからできるだけ準備します」とW杯に向けて準備を徹底する姿勢を示しました。