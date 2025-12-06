「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」（６日、宮島）

１２月１節目の宮島ボートは６日に最終日を迎え、１２Ｒで優勝戦が争われた。シリーズをリードした１号艇・三浦敬太（東京）と２号艇・仲口博崇（愛知）が宮島初Ｖをかけて対決した優勝戦は、波乱の決着。３号艇の渡辺翼（３４）＝山口・１１４期・Ａ２＝が１周１Ｍはまくり、道中で関口智久（埼玉）との激戦を制し、通算２度目のＶを飾った。

今節は予選３日目まで仲口がシリーズをリードしトップをひた走っていたが、４日目に三浦が連勝して１位が三浦、２位が仲口と主役が交代。渡辺も４日目の連勝で３位に上がり準優１号艇。準優は全て逃げで決着し、予選上位組が優勝戦の好枠に収まった。

準優までチルト０だった三浦は「ピット離れで飛ぶ仲口さんとの対戦になれば、チルトを下げることも」と仲口のピット離れを警戒し、優勝戦のみマイナスに下げて調整。一方の仲口は、「そんな仕様にしたことは一度もないけど、ピット離れで飛ぶことはよくあるからね」とニヤリ。優勝戦本番は、その言葉通り仲口がピット離れで飛び出し、進入は２１３・４５６となった。

だが、最終日は３Ｒで集団フライングが発生。５Ｒ以降はホームで向かい風が強く吹きスタートが届かない選手が続出。優勝戦も１コースの仲口がコンマ２８、２コースの三浦がコンマ２３とスリットでへこみ、３コースからコンマ１５のＳをバチッと決めた渡辺がまくり先攻。カド戦の関口がまくり差しで切り込み１周バックは関口がリード。１周２Ｍは渡辺が差してホームで関口に並び、両者の一騎打ち。２周１Ｍは内を渡辺、外を関口が全速で回りバックは並走。２周２Ｍは渡辺が先行し、関口は差して迫ったが、直線コースでスーッと伸びた渡辺がリードを奪い、３周１Ｍで関口を振り切り単独トップに躍り出た。

通算２度目のＶを勝ち取った渡辺は「Ｓ展示と同じくらいのタイミングで行けた」とＳ展示はコンマ１３、本番はコンマ１５のＳ。「前検からいい感じで、冷えてさらに上向いた。行き足から伸び中心に良くて、ターン後のつながりもいい」と納得の仕上がり。１周１Ｍはまくりで先攻し、道中で競り合いをものにし、足の特徴を存分に生かして勝利を手にした。

今年は９回目の優出で初Ｖ。準優後は「最近はリズムがいいし優勝したい。優勝だけ狙って思い切り行く。任せてください」と自信たっぷりにＶ宣言。２４年７月芦屋では３コースまくり（２号艇）でデビュー１０年３カ月目で初優勝。「前回も今回も３コースからまくって出て優勝。これから優勝回数をもっと増やしたい」と師走の宮島で今後につながる大きな勝利。持ち前の攻撃スタイルで飛躍を誓った。