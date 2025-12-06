STARTO ENTERTAINMENTは6日、「カウントダウンダウンコンサート」を実施すると発表した。STARTO社に社名変更後は初開催。3年ぶりの復活となる。

同サイトで、「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催のお知らせ」と題し、「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」と東京ドームでのカウコン開催を発表。

「日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」とした。

「NEWS」「Hey! Say! JUMP」「Kis-My-Ft2」「timelesz」「中島健人」「A.B.C-Z」「King&Prince」「SixTONES」「Snow Man」「なにわ男子」「Travis Japan」「Aぇ!group」が出演する。

2022年まで東京ドームで毎年開催していた年末恒例のビッグイベント。旧ジャニーズ事務所の性加害問題の影響で2023年から開催を見送っていた。