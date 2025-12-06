STARTO社、3年ぶりカウコン開催でファン熱狂「カウコンだぁぁぁぁ」「カウコンきたーー」 Snow Man、timeleszら12組出演 即トレンド入り
STARTO ENTERTAINMENTは6日、公式サイトを更新。所属アーティストが一堂に集まる、年末年始を跨いだカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を東京ドームで午後10時30分（開演）より開催することを発表した。
【写真】3年前のカウコン！TOKIO国分、SixTONES＆Snow Manとのオフショット
ファンは「カウコンだぁぁぁぁ」「カウコンきたーー」と反応。「カウコン」が即トレンド入りしていた。
■サイト全文
日々、たくさんのご声援をいただきありがとうございます。
STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます。
日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです。
■出演アーティスト
NEWS
Hey! Say! JUMP
Kis-My-Ft2
timelesz
中島健人
A.B.C-Z
King ＆ Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
Aぇ! group
