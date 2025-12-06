【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）

【映像】鈴木優磨、植田直通と抱き合って男泣き

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、歓喜の瞬間に男泣きを見せた。チームを9年ぶり9度目の優勝に導いたエースの涙に、ファンたちも感動した。

鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ最終節で横浜F・マリノスとホームで対戦。引き分け以上で優勝が決まる大一番は、20分、57分と立て続けにFWレオ・セアラがネットを揺らす。後半アディショナルタイムには1失点を喫したが、そのまま逃げ切りに成功。38試合目でついに歓喜の瞬間を迎えた。

90+2分にベンチへと下がっていたレオ・セアラは、終了のホイッスルが鳴った瞬間から号泣。両手で顔を押さえながら、歓喜の涙を流した。メルカリスタジアムを訪れていたレジェンドのジーコ氏（72歳/クラブアドバイザー）も、満面の笑みでガッツポーズを見せるなど喜びを爆発させた。

フル出場となった鈴木は、同じく最後までピッチで戦ったDF植田直通と熱く抱き合い、共に涙を流す。2シーズン半の欧州での挑戦を経て、2022年シーズンに鹿島に帰還し、レジェンドである小笠原満男の背番号40を背負った鈴木にとっては、待ちに待った歓喜の瞬間となった。

「帰ってきてくれてありがとう！」の声も

この涙に、ファンたちもSNS上で反応。「植田アニキと優磨の涙でもう感涙です」「優磨本当に良かった！帰ってきてくれてありがとう！」「優磨とナオの泣きながらハグしてるところ、全鹿サポもらい泣きしたよね」「優磨の涙は心にくるものがあるよ」「優磨の男泣きにもらい泣きしそうなんだが」「ずっと鹿島を背負って戦ってくれたもんな。本当にありがとう優磨」「植田、優磨、三竿、早川が泣きながら抱き合ってるの見て涙溢れたし、生きてて良かったって思いました」「植田くん、三竿くん、優磨選手の涙はすごく意味がある。忘れ物をようやく今日取り戻せたよな」など歓喜の声が並んだ。

今季の鈴木は、1試合も休まず全38試合に出場。10ゴール・5アシストの数字はもちろん、強烈なパーソナリティーでチームを牽引し、優勝に決定的な貢献を果たした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

