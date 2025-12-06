「クレヨンしんちゃん」話題の公式スピンオフ「野原ひろし 昼メシの流儀」アニメ本編とコラボ決定 みさえ主演のSPバージョン放送【野原みさえ 昼メシの流儀だゾ】
【モデルプレス＝2025/12/06】『クレヨンしんちゃん』話題の公式スピンオフ『野原ひろし 昼メシの流儀』とアニメ本編のコラボ放送が決定。12月13日放送に『野原みさえ 昼メシの流儀だゾ』（テレビ朝日系／午後4時30分〜5時）が放送される。
【写真】最新作「クレしん」ボーちゃんが豹変
1992年の放送開始以来、老若男女を問わず愛され続ける『クレヨンしんちゃん』。“土曜日夕方の顔”としてすっかり定着し、しんちゃんの痛快ぶりはますますパワーアップしている。そんな『クレヨンしんちゃん』だが、昨今、話題となっているのが、＜公式スピンオフ＞しんのすけの父親・とーちゃんこと野原ひろしを主人公にした『野原ひろし 昼メシの流儀』である。2015年より、漫画家・塚原洋一氏によって連載が開始された漫画は、現在「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中。ひろしが＜旨いメシ＞を求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らしている。
2025年10月よりBS朝日でテレビアニメ化（毎週金曜よる11時〜放送中）されるや否や、【アニメ】クレヨンしんちゃん公式YouTubeでは、オープニング映像が1000万回再生超え（12月5日時点）。漫画からアニメへと、多彩なメディアミックスで席巻中の『野原ひろし 昼メシの流儀』だが、『クレヨンしんちゃん』本編とのコラボ放送が決定した。
今回のコラボは『野原ひろし 昼メシの流儀』と同じ脚本家・モラル氏が担当。『野原みさえ 昼メシの流儀だゾ』と題し、ひろしの妻でしんのすけの母親・みさえを主人公に、彼女の＜家族も知らない1時間＞を描く。
ひろし、しんのすけ、妹のひまわりを留守番に、ひとりでバーゲンに出向いたみさえ。無事に買い物を終えて、ちょうど昼メシどき。目の前にはファミレスがあるが「せっかくひとりなんだから」と少し背伸びをすることに。ラーメン、カレー、パスタ…たくさんの魅力的なお店があり、迷いに迷うが、意を決して高級店の扉を開けて―？昨夜の残り物を昼食にしているしんのすけたちへ罪悪感を抱きつつも、3000円（！）の豪華ランチに舌鼓を打ちつが、そのとき、ひろしから着信が。…果たして？＜季節の野菜のテリーヌ＞、＜真鯛のポワレ レモンバターソース添え＞、メインディッシュの＜ローストビーフ＞など、食べたことのない料理を前に笑顔の止まらないみさえ。一口食べると頭の中に現れる、臨場感あふれる豊かな＜食レポ＞ならぬ＜妄想映像＞も見どころだ。
本編では決して見られないひろしの＜家族も知らない1時間＞を描いた『野原ひろし 昼メシの流儀』。カレーにマグロ丼など、思わず腹の鳴る＜飯テロ＞描写に加えて、臨場感あふれる熱すぎる食レポ、ひろしをはじめ、後輩の川口、アルバイト大学生・四杉遥、新入社員の高桐あきたけといった魅惑のオリジナルキャラクターとの爆笑のやりとりも大いに盛り上がっている。そんな同作は、来たる12月19日に最終話を迎える。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」放送決定
◆「野原ひろし 昼メシの流儀」12月19日で最終回
