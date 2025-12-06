「今日好き」りんか、美脚チラリのミニスカ上品コーデ「お嬢様みたい」「可愛い」と反響【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」20歳美女「お嬢様みたい」ミニスカ姿
美しい脚が際立つミニスカートの上品なコーディネートを披露したりんか。ブラックのロングコートを羽織り、上品な雰囲気を放った。
ネット上では「お嬢様みたい」「可愛い」「似合う」「ハーフアップ最高」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆りんか、ロングコートで上品な雰囲気
