乃木坂46一ノ瀬美空、初「TGC」でウィンク決める 編み込みヘアでクールな雰囲気【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】乃木坂46の一ノ瀬美空が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】乃木坂人気メンバー、編み込みヘアで雰囲気ガラリ
「TGC」初出演となった一ノ瀬は普段の可愛らしい雰囲気から一変、編み込みヘアでクールな雰囲気を纏って登場。カラフルなファーコートに大ぶりなアクセサリーを合わせ、ボヘミアンなコーディネートを着こなした。ランウェイトップではウィンクを決めた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆一ノ瀬美空、編み込みヘアで雰囲気ガラリ
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
