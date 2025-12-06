「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が６日、大みそかから元日にかけて事務所全体で行うカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催することを公式サイトで発表した。ＳｉｘＴＯＮＥＳは、大みそかはフェスへのゲスト出演後に、紅白歌合戦出場、カウコン出演と大忙しとなる。

年末年始の風物詩が３年ぶりに復活する。「カウコン」ことカウントダウンコンサートは、２０２２年末まで東京ドームで行われ、フジテレビ系で中継もされた恒例行事だ。今年は東京ドームで午後１０時３０分開演となる。テレビ関係者によると、「今年はフジテレビでの中継はない」という。

同社サイトによると今年はＮＥＷＳ、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ、Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２、ｔｉｍｅｌｅｓｚ、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ‐Ｚ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、ＳｉｘＴＯＮＥＳ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ ｇｒｏｕｐの１２組が出演。キンプリとＳｉｘＴＯＮＥＳは、ＮＨＫ紅白歌合戦の後に「カウコン」に参加する。

中でも、ＳｉｘＴＯＮＥＳは大みそかに、ロックフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ２５／２６」（千葉・幕張メッセ）に午後４時５０分から出演が決まっている。その後、「とある場所から」生中継で、紅白歌合戦の白組出場者としてスペシャルメドレーを披露予定。さらに、東京ドームへと移動し、カウコンにも出演する“超タイトスケジュール”となる見通しだ。

カウコンを巡っては、２３、２４年はジャニーズ事務所創業者の性加害問題などを受けて開催を２年連続で見送りに。昨年はＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰが年またぎの公演を東京ドームで行っており、今年の開催有無に注目が集まっていた。