◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

男女トップ選手が集い、チームを結成して戦う今大会。5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施し、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

ステージ2では、ステージ1を勝ち抜いた8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します(※ステージ1で対戦したチームとの試合結果が繰り越しされるため、各チーム6試合となります)。

ここまでステージ2の第4戦を終え全勝の日本は6日に第5戦を実施。ともに無敗で首位に立つ中国との対戦となりました。

混合ダブルスでは、戸上隼輔選手・張本美和選手ペアが2ゲームを連続で落とすと、第3ゲームでも流れを変えられず0-3(4-11、6-11、5-11)で中国にリードを許し、次の女子シングルスへと続きます。女子シングルスでは伊藤美誠選手が登場。第1ゲームを落とし、第2ゲームでは粘りを見せ取り返しますが第3ゲームでは相手に圧倒され1-2(10-12、12-10、2-11)と落としました。

続いて男子シングルスの松島輝空選手がこの流れを変えたいところ。第1ゲームを(11-9)で取ると第2ゲームも(11-8)で連取し、第3ゲームは(7-11)で落とします。続く男子ダブルスでも戸上選手・篠塚大登選手ペアが躍動。第1ゲームはラリーをしっかり制し(11-7)で取ると、第2ゲームも勢いは止まらず(11-9)で連取し意地を見せます。しかし第3ゲームは(6-11)で落とし、日本はもう1ゲームも落とせない状況になると、最後の女子ダブルスでは張本選手・大藤沙月選手ペアが第1ゲームを(9-11)で落とし、トータル5-8で中国に敗れました。

そのほかの試合は、前日に初勝利を挙げたクロアチアが香港を8-6で下し、フランスは8-3でスウェーデンから勝利をつかみました。ドイツは韓国と8-7の死闘を制しました。

日本は負けましたが準決勝進出が決定しています。そしてこのあと日本時間20時から、ステージ2最後となるフランス戦に臨みます。

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8-1 オーストラリア

12月1日 ○ 8-4 インド

12月2日 ○ 8-2 クロアチア

【ステージ2】

12月3日 ○ 8-2 香港

12月4日 ○ 8-3 ドイツ

12月4日 ○ 8-0 スウェーデン

12月5日 ○ 8-2 韓国

12月6日 ● 5-8 中国

12月6日 フランス

▽6日の結果フランス 8-3 スウェーデンクロアチア 8-6 香港中国 8-5 日本ドイツ 8-7 韓国