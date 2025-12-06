STARTO、年末年始のカウントダウンコンサート開催発表 3年ぶりで12組参加
STARTO ENTERTAINMENTは6日、公式サイトを更新。所属アーティストが一堂に集まる、年末年始を跨いだカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を東京ドームで午後10時30分（開演）より開催することを発表した。2022年以来、3年ぶりの開催となる。
【写真】3年前のカウコン！TOKIO国分、SixTONES＆Snow Manとのオフショット
同イベントは、1996年〜2022年に大みそか〜元旦に毎年開催されてきたもの。今回の出演者はNEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z 、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan Aぇ! groupの12組となっている。
■サイト全文
日々、たくさんのご声援をいただきありがとうございます。
STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます。
日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです。
