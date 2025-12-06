◇関東大学ラグビー対抗戦Aグループ（2025年12月7日 国立競技場）

対抗戦連覇を狙う早大が6日、東京・上井草の早大グラウンドで、早明戦に向けた最終調整を行った。

これまで、合宿所で試合メンバーのみで行ってきたジャージープレゼンテーションは、グラウンド脇のテントで全部員が参加して行った。前日練習の恒例だった明大ジャージーを着せたダミーにタックルをする儀式も廃止した。

CTB野中健吾主将（4年）は「自分たちのスタイル。同じ形で初戦からやっている」と説明。早明戦でも大学選手権決勝でも「変えない。いつも通りに戦い続ける。積み上げてきたものを出せれば勝てる」と話した。

今季は帝京大に敗れたものの、5勝1敗の勝ち点32で、最終戦の早明戦で引き分けても、対抗戦連覇が決まる。大田尾竜彦監督は「メイジは力がある選手が多い。早明戦のDNAは受け継がれていると思う。どこまで我慢できるか。FWでしょうね」と警戒する。

一方で、SO服部亮太（2年）は「昨季、早明戦を経験した。（国立競技場の）あの人数の前で緊張した。慣れたし、自信を持ってやれれば」。攻撃を牽引する司令塔が、2度目の早明戦に自信をうかがわせる。

今季は日本代表でも飛躍したFB矢崎由高（3年）も「チームとしては、いかに規律よくできるか。個人としては、目立とうとせず、役割を順番にやっていく」と気負いはない。コミュニケーションを重視してきた野中主将が頼りにする両エースも順調だ。

「学生最後の早明戦。最後も勝ちきりたい」と意気込む野中主将は、「圧倒」をテーマに今季を過ごしてきた。両校に優勝がかかる101回目の早明戦。伝統と「自分たちのスタイル」を掛け合わせた早大の準備は、整ったようだ。