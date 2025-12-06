REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」

写真拡大

　「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

3位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245N（TVS REGZA）

4位　VG258QR

VG258QR（ASUS）

5位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

6位　27GS75Q-B

27GS75Q-B（LGエレクトロニクス）

7位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

8位　Alienware AW3225QF

AW3225QF（デル）

9位　24GS60F-B

24GS60F-B（LGエレクトロニクス）

10位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor

G2411P（HKC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。