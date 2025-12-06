「茨城県、サッカー王国！」知事が歓喜の宣言！ 鹿島も水戸もタイトル奪取「なんとJ１、J２、同時優勝です」
12月６日のJ１最終節。鹿島アントラーズはホームのメルカリスタジアムで横浜F・マリノスと対戦。レオ・セアラの２発で２−１の勝利を収め、９年ぶり９度目のリーグ制覇を果たした。
試合後のセレモニーで、茨城県知事の大井川和彦氏がマイクの前に立つ。「みなさん、待ちに待ったこの瞬間がやってきました。９年ぶりの日本一、常勝アントラーズが戻ってきました」と喜びを伝える。
「日本一の選手に、日本一の監督に、そして日本一のサポーターに、拍手をお願いします」と呼びかけると、場内が一段と盛り上がる。続けて「アントラーズのJ１優勝で、なんとこの茨城県は、J１、J２、同時優勝です」と噛みしめる。
J２では水戸ホーリーホックがクラブ史上初のJ２優勝＆J１昇格を成し遂げている。大井川氏は「茨城県知事として、私はここに宣言します。茨城県、サッカー王国！」とし、「これからも常勝アントラーズ、ぜひみなさん、支えてください、応援してください。ありがとうございました！ おめでとうございます！」と感謝と祝福の言葉を口にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
