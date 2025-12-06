進行役に抜擢されたファーディナンド氏。(C)Getty Images

　レジェンドが思わず発した一言が注目を集めている。

　現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれ、グループステージの対戦カードが決定した。

　この一大イベントで、進行役の大役を務めたのが、元イングランド代表DFのリオ・ファーディナンド氏だ。

　クロアチアのメディア『24SATA』によれば、同氏は、母国イングランドが入ったL組に、クロアチアが来た瞬間、「うわー、ショックだ！クロアチアがグループLに入るので、イングランドは初戦で彼らと対戦することになる」と口にした。
 
　クロアチアは、2018年W杯でイングランドを準決勝で破り、決勝に進んで準優勝、22年大会でも３位となった強豪だ。FIFAランキングは10位で、ポット２では最も高い。できれば、同組は避けたかったのだろう。

　グループＬは他に、ガーナとパナマが同居。他の組と比較すると、厳しい組となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

