「うわー、ショックだ」抽選会進行役の元英代表DF、母国イングランドの対戦相手に思わず本音！引き当てたのは前々回２位、前回３位の強豪「初戦で彼らと…」【北中米W杯】
レジェンドが思わず発した一言が注目を集めている。
現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれ、グループステージの対戦カードが決定した。
この一大イベントで、進行役の大役を務めたのが、元イングランド代表DFのリオ・ファーディナンド氏だ。
クロアチアのメディア『24SATA』によれば、同氏は、母国イングランドが入ったL組に、クロアチアが来た瞬間、「うわー、ショックだ！クロアチアがグループLに入るので、イングランドは初戦で彼らと対戦することになる」と口にした。
クロアチアは、2018年W杯でイングランドを準決勝で破り、決勝に進んで準優勝、22年大会でも３位となった強豪だ。FIFAランキングは10位で、ポット２では最も高い。できれば、同組は避けたかったのだろう。
グループＬは他に、ガーナとパナマが同居。他の組と比較すると、厳しい組となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
