葬儀2日後に亡くなった母から届いたメール!!「母からの応援を無駄にしないように」と描いた実話【作者に聞く】
自分の母親が亡くなるのは何十年も先のことだと思っていた。そんな母親が、突然の他界。まだ現実を受け止められないでいたところ、携帯に一通のお知らせが届く。それは、間違いなく母からのもので――？村松イオリ(@IORI_bluebird)さんが体験した実話「母からのメッセージ」を紹介するとともに話を聞く。
■本当にそばで見守ってくれてるのかな？
「いつかはくるだろう」と頭にはあった親の死。心の準備も何もできないまま、母親と別れることになってしまった作者の村松イオリさん。死を受け入れられず、葬儀が終わっても何もする気が起きないと思っていたが、葬儀から2日後になぜか亡くなった母親からメッセージが届いた。
作者の松村さんは当時のことを振り返り「正直驚いたのと、理解するのに時間がかかりました。同じように家族が亡くなったあとに不思議な現象が起きたという話は聞いたことがありますが、まさか目の前で起こるとは思いませんでした」といい、メールの内容について「メッセージには打ち間違えもあり、変な文体も母親そのものだった」と教えてくれた。
松村さんは「生前母は漫画家を目指すことを心から応援してくれてました。母のような人はなかなかいません。いつもどんな漫画を描いてるのか、将来のこともすごく楽しみにしていてくれました。だからこれからも漫画を描き続けることこそ、母への最大の親孝行だと思い、今後も漫画を描くことはやめないと改めて決めました」とメッセージに隠された母親からの強い思いを受け取り、漫画を描くことを続けていこう、書くことをやめてはだめだと背中を押されたという。
母親の死を通して感じたことを漫画に描いた本作「母からのメッセージ」には作者が体験した信じられない実話が描かれている。漫画を読み進めるうちに「世の中にはこのような不思議なことが稀に起こるのかもしれない」という気持ちにさせてくれる作品をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：村松イオリ(@IORI_bluebird)
