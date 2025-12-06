ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

より軽く、扱いやすく!【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-11-29 202010


航空機に使用されるアルミニウム製のブラシバーを採用することで、軽量化を実現。ナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-29 202024


日本の住宅向けに新しく設計したクリーナーヘッド。従来の性能はそのままに、40パーセント小さく軽く。 微細なホコリも逃さない。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-29 202031


より短く軽いパイプで、狭い場所の掃除も自在。 ツールを切り替えて、高いところも掃除可能。

これ1台でスティッククリーナー、ハンディクリーナー、布団クリーナーの3役をこなしてくれる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-29 202037


まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。