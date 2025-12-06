より小さく。より軽く。性能はそのままに！【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場中‼
より軽く、扱いやすく!【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場!
航空機に使用されるアルミニウム製のブラシバーを採用することで、軽量化を実現。ナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。
日本の住宅向けに新しく設計したクリーナーヘッド。従来の性能はそのままに、40パーセント小さく軽く。 微細なホコリも逃さない。
より短く軽いパイプで、狭い場所の掃除も自在。 ツールを切り替えて、高いところも掃除可能。
これ1台でスティッククリーナー、ハンディクリーナー、布団クリーナーの3役をこなしてくれる。
まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。
