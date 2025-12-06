年末年始の埼玉上尾HGに城西大学付属川越高校の和太鼓「欅」が登場

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは5日（金）、12月28日（日）と1月4日（日）に上尾市民体育館で開催されるホームゲームに、城西大学付属川越高校の和太鼓「欅」がゲスト出演すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回、SVリーグ女子 第10節GAME1の群馬グリーンウイングス戦と、第11節GAME2のクインシーズ刈谷戦にゲスト出演することが決まった和太鼓「欅」は、2021-22シーズンから毎年埼玉上尾のホームゲームに登場している。2024年5月に行われた第5回全国七人制和太鼓選手権大会では一般の部で優勝。さらに同年7月の第13回全国高校生太鼓甲子園では最優秀賞を受賞し、高校和太鼓三大全国大会の1つを制覇した。2025年は全国高等学校総合文化祭への出場が決まっている。

長の土屋璃空さんはゲスト出演に際し、クラブを通してコメントしている。

「昨年に引き続き、応援演奏の機会をいただきありがとうございます。和太鼓の響きには和やかな気持ちや情熱など様々な感情を乗せ、それがお客さんの感動となって人と人の心を繋ぐ力があります。会場の熱狂に負けない力強い打ちと、一体感ある演奏で埼玉上尾メディックスの皆さんの活力になるよう精一杯演奏させていただきます！ぜひ、埼玉上尾メディックスさんの試合と一緒に楽しんでいただければ幸いです」