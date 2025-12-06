お笑いタレントの有吉弘行（51）が、5日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP」（金曜午後8時）に出演。妻夏目三久さんとの“戦い”を語った。

出演番組における自身の座席、シャンプーやコンディショナーの位置など自分が心地よいと思うポジションについて共演のマツコ・デラックスとトーク。マツコが「塩こしょうとかしょうゆとか、サラダ油の位置とか（使う）順番が決まっているものに関しては…冷蔵庫の中のケチャップ、ソース、マヨネーズとかは同じ位置かもしれない」と冷蔵庫内の配置について語ると、有吉は「夫婦でいると、そこのせめぎ合いがある」と自身の家庭について語り始めた。

食材を冷蔵庫内のどこに置くかで夫人と静かな攻防があるといい「俺はやっぱり豆腐はここに置いておきたいんだとか、バターはここに置いておきたいんだっていうのがある。でも夫婦でちょっとずつ違うの、やっぱり。だからバターがちょっとずつ下に…」と知らぬ間に配置が換わっていると苦笑した。

有吉は「（下段に）豆腐（上段に）バター」と夜間こっそり自身にとっての定位置に戻すが、「次の日（下段に）バター（上段に）豆腐になってんなみたいな」と笑っていた。