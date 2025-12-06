学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」を率いるリーダー・渚カオリが、スポニチ東京本社での単独インタビューに応じた。グループ改名後最大規模となったZepp DiverCityでの挑戦、そして来年に控える中心メンバーの卒業。激動の1年を越えようとする今、赤裸々に語った胸の内とは。（「推し面」取材班）

「今年を漢字一文字で表すなら『挑』ですね」。渚は力強い口調で2025年を総括した。その象徴が、Zepp DiverCityでのワンマンライブだった。「どうすれば新しいファンを増やせるか」。メンバー全員で何度も話し合い、たどり着いた大舞台。しかし、その結果を「成功とか失敗というひと言では一概に表せないが、まだまだ伸ばせる余地があると痛感しました」と率直に認める。

集客という厳しい現実が、グループの前に立ちはだかった。だが、その瞳に後悔の色はない。「いいライブはできたし、挑戦したことは決して無駄ではなかった」。ステージから見た景色と、そこで得た確かな手応え。そのすべてが、次の一歩を踏み出すための糧となっている。

来年、グループは大きな転機を迎える。ムードメーカーであり、「アイドルが大好き」を体現してきた後輩・桜田アンナの卒業だ。「メンバーの卒業で泣いたことはなかったんですけど…アンナの卒業は、めっちゃ泣いちゃって」。初めてできた後輩、そして時には「1番腹が立った」存在。いつしか芽生えていた“お母さん”のような感情が、別れの寂しさを一層募らせる。

「グループの色が薄まってしまう、大きなダメージです」。リーダーとして、その損失の大きさを冷静に分析する一方で、渚はもう前を向いている。「今いるメンバーの魅力をもっと引き出して、チームとしてさらに強くなりたい。“新しい風”と言えるような変化も、恐れずに取り入れていきたい」。

桜田アンナが去り、新たな血が加わるかもしれない2026年。それは間違いなく、グループにとって正念場となる。「来年は、かなりの踏ん張り時。正念場ですね」。そう言って強く前を見据える渚の瞳は、もう次の戦いを見据えている。その覚悟が、純情のアフィリアの未来を切り拓いていく。