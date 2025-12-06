まだいまは構想段階だけど…。

10月に行なわれたNVIDIA（エヌビディア）のカンファレンス「GTC（GPU Technology Conference）」のワシントンエディションにおいて、 AIスーパーコンピューターの開発計画などが明かされました。

さらには、もっとその先に実現が目指されている、AIロボットをフル稼働させた職場の未来についても光が当てられましたよ。

AIロボット1台で5人力

トランプ政権は、当初の予測どおり、米国内の多彩な業界で自動化を推進する方針を打ち出してきました。NVIDIAの重役たちも、今後の米国の産業が発展していくうえで、ロボットの働きは欠かせないとの見方で一致しています。

NVIDIA傘下でVRシミュレーションプラットフォームのOmniverse部門のRev Lebaredian副社長は、こんなふうに語っています。

この問題はあらゆる国で共通して顕著になってきている。多くの職種において、求人をかけているのに応募者が集まらないという課題を抱える企業が増えている。

人手不足の解消には、高度なAIロボットの活用が不可欠としています。

一例として、Tesla（テスラ）のイーロン・マスクCEOが掲げる構想として、ヒューマノイドのOptimus（オプティマス）が引き合いに出されました。労働力としてフル稼働させられれば、1体で5人分の生産性に匹敵する時代が来るとまで考えられているんだとか！

実現への道は険しい…

Lebaredian氏も、米国内の製造業の50万人の雇用が、AIロボットに置き換わる時代になると見通しを発表。人間の従業員は、AIロボットのマネジメントや、もっとクリエイティブな仕事に携わるようになっていくと言われています。

ただ現状は、そこまでヒューマノイドの性能は高いものでなく、とても人間以上に仕事が次々とこなせるようには思えません。

NVIDIAはその原因がロボットの頭脳に相当するところにある、と理解しているみたい。Omniverseのようなプラットフォームで、膨大なシミュレーションを繰り返し、実用に足るAIロボットへ仕上げる挑戦を続けていると明らかにされています。

たとえば、外科手術を担当できるロボット開発を、人間の手術に用いながらテストを重ねるのは現実的でないものの、シミュレーションで数百万回の手術に携わらせ、レベルを上げていくといったイメージですね。

現状は主にAIチップの製造開発が稼ぎ頭となり、躍進を続けるNVIDIA。とはいえ、AIロボットを次なる屋台骨とすべく、開発に多大なるリソースが注ぎ込まれています。ただネット空間で知識をフル活用するAIから脱却し、ロボットという体を与えられて、それを自由自在に動かせる頭脳としてのAI完成度が高まるならば、現実の世界へのインパクトは計り知れません。

その道のりは容易ではないでしょうけど、どんなスーパーロボが職場で活躍する時代になるのか、楽しみなかぎりです〜。