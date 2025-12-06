Photo: amito

2023年1月23日の記事を編集して再掲載しています。

空気が乾燥する季節。

ずっと超音波式の加湿器を使っていたのですが、タンクが雑菌ですぐにヌメってしまい、掃除が面倒でした。

そこでスチーム式の加湿器を導入してみることに。

象印のスチーム式加湿器

スチーム式は沸騰したお湯の蒸気を飛ばして加湿するので、水や蒸気を清潔に保つことができるのです。

なんか部屋がポカポカなんですけど？

エアコン＋スチーム式加湿器でしばらく過ごしたのですが、部屋がめちゃくちゃ暖かいんです。

超音波式のときと比べると、室温や湿度の数値上はさほど変わりません。でも体感できるポカポカ感は明らかに違います。

食卓で鍋を囲んでいると、顔とか耳が火照るように暖かくなる、あの感覚に近いです。吹き出し口から高温の蒸気が出てくることで、同じ条件になっているのかもしれません。エアコンだけでは味わえない上質なポカポカ感です。

しかも一度部屋が加湿されれば、暖房を消してもしばらくのあいだ暖かい。

加湿性能やメンテナンス性もさることながら、この蒸気の暖かさが思わぬメリットで気に入っているんですよね。

ところでスチーム式は暖房機器並みに電気代がかかるらしいのですが、怖くてまだ確認できていません。そのうちスマートプラグとかで計測してみようと思います。怖いなぁ。