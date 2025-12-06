明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、首位・鹿島が横浜Ｍ戦（メルスタ）に２―１で勝利し、９年ぶりのリーグ制覇を果たした。

この日、勝ち点差１の２位・柏が同時刻キックオフで町田と対戦。鹿島は勝てば無条件で優勝が決まる中、前半から猛攻を仕掛ける。

同２０分、ＭＦ荒木遼太郎のクロスに、ペナルティエリア中央でＦＷレオセアラ（３０）が右足で合わせて先制ゴール。同３８分に荒木が放ったＦＫを、ＭＦ知念慶がヘディングで合わせて相手のゴールネットを揺らしたが、これは惜しくもオフサイドとなる。前半を１―０で折り返した。

そして後半１２分、ＭＦ松村優太のクロスを、レオセアラが頭で合わせて貴重な追加点。後半アディショナルタイムに横浜ＭのＭＦ天野純にゴールを決められたが、鹿島が２―１でリードを守り切り、９年ぶりのリーグ制覇を決めた。

優勝インタビューで、レオセアラは「今の感情を言葉で表すのは難しい。この目標に向かって１年通して戦い続けたので、ものすごくうれしい」と感無量の表情。鬼木達監督（５１）は「最高です！ 本当にうれしい。もう言うことはない」と満面の笑みを浮かべた。

２０１７年に鹿島は、最終節で磐田に勝利すれば自力での優勝だったが、無念の引き分け。当時、鬼木監督が率いた川崎に逆転Ｖを許した。指揮官は「たまたま自分が監督のタイミングで優勝できたけど、この９年間の悔しさみたいなものが一つになって、今日の勝利になったと思う」と語った。