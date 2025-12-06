【しまむらのベロア】が可愛い♡ 40・50代に似合う「冬のおしゃれアイテム」

コーデがなんだかパッとしない……。そんな悩みを抱える40・50代に、今季チェックしてほしいのが【しまむら】の「ベロアアイテム」。ツヤのある素材感で自然に上品さを演出。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、取り入れるだけで大人の余裕を醸し出せそうです。プチプラとは思えない上質な雰囲気で、冬コーデのマンネリを打破できるかも。

大人の冬コーデが華やぐ上品素材

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

冬の着こなしをぐっと女性らしく引き上げてくれそうなワンピ。光の当たり方で奥行きが生まれるベロア素材は、シンプルな黒でも地味になりにくいのがポイント。前後でネックデザインが異なり、どちらを前にしても着られます。インナーはきれいめもカジュアルも合わせやすいので、着こなしの幅が広がりそう。

美シルエットな上品ベロアスカート

【しまむら】「ベロアナロースカート」\1,089（税込）

フロントのシャーリングデザインが特徴的なナロースカート。ベロアの光沢感も相まって、クラシカルで上品な印象です。黒ベロアはあらゆるカラーと好相性。スウェット合わせでカジュアルに、ブラウスと合わせて大人っぽくと幅広く活躍してくれそう。プチプラとは思えない高見え力で、冬の着こなしのおしゃれ度を底上げできるかも。

