アプリで呼んだタクシーが、まさかの「逆走！？」なぜか私の前を素通りした理由に「そんな間違いある？」

筆者の話です。

タクシーアプリで呼んだ車が、私の目の前をスーッと素通りしていきました。

「いやいや……そんな間違いある？」と思わずツッコミたくなる移動トラブルの顛末です。

アプリで呼んだタクシー

旅行先で移動にタクシーを使おうと待っていたのですが、雨のためか全く空車が通りませんでした。



時間に余裕をもって出かけたものの、友人との待ち合わせ時間はだんだん近づいてきます。

「ごめん、遅刻しそう。タクシーがつかまらないの」と友人に連絡すると、アプリで呼んだ方がいいかも、とアドバイスされました。



そこでタクシーアプリで配車を依頼。



画面上でぐんぐん近づいてくる車のマークを見て、ようやくホッとした瞬間でした。

目の前を「自分のタクシー」が通過

あと700メートルほどになったところで、ホテルの前は車が停まりにくそうだと感じました。



そこで運転手さんに「少し開けた場所で待っています」とメッセージを送り、近くのわかりやすいスポットに移動して待機。



「まもなく到着」という知らせも入り、胸をなでおろしながら車を探していたのです。