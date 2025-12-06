堂珍嘉邦、２年ぶりとなるライブ作品２タイトル同時リリース
堂珍嘉邦
堂珍嘉邦（CHEMISTRY）が６日、2026年に２年ぶりとなるライブ作品2タイトルの発売を発表。また、2025年日本橋三井ホールで開催される今年最後のワンマンライブにケイコ・リー（12月19日のみ）の出演が決定した。
TRUMPシリーズ ミュージカル『キルバーン』への出演、そして秋のビルボードライブ公演を終えた堂珍嘉邦から、最新リリース情報が到着した。今回発売されるのは、『堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I See? 〜Drunk Garden〜” at Nihonbashi Mitsui Hall』『堂珍嘉邦 LIVE 2025 “Billboard Live Tour” at YOKOHAMA』をそれぞれ収録した2本のライブ作品（CD＋Blu-ray仕様）。
2作品とも内容はまったく異なるテイストで、現在の堂珍嘉邦の魅力を十分に堪能できる仕上がりとなっている。Dr.kyOnを中心としたバンドメンバーによるカラフルなアンサンブルは、堂珍の歌声をより鮮やかに引き立てている。Drunk Garden（2Days開催）では、U-NEXT配信でカットされていたアンコール（Day1含む）も4曲収録。予約受付はすでにスタートしており、来年のリリースへの期待が高まっている。
さらに、先日堂珍嘉邦がブルーノートへサプライズ出演したケイコ・リーが、12月19日に開催される『堂珍嘉邦 LIVE 2025 -winter-』日本橋三井ホール公演に急遽、出演決定。
さらに、2026年『CHEMISTRY 25th Anniversary TOUR 「The 2 Pulse」』の合間には、4月5日に岐阜で行われる『Brand New Musical Concert 2026 GIFU！』への出演も発表。ミュージカル界の実力派キャストとの共演が早くも話題となっている。
また、2026年6月にはビルボードライブツアーが正式決定。日程と会場が本日告知されており、詳細は年明けに発表予定。
2021年以降、コンスタントに作品を発表し続けている堂珍嘉邦。2027年に迎えるソロ活動15周年に向け、ファンの間ではフルアルバム発表への期待もますます膨らんでいる
作品情報2026年2月4日(水)発売
堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜 at Nihonbashi Mitsui Hall XNUN-00006〜7/B (CD2枚組+Blu-ray)販売サイト： https://UZU.lnk.to/XNUN0000672026年2月4日(水)発売堂珍嘉邦 LIVE 2025 ”Billboard Live Tour” at YOKOHAMAXNUN-00008/B (CD+Blu-ray)販売サイト： https://UZU.lnk.to/XNUN00008
ライブ情報堂珍嘉邦 LIVE 2025 -winter-2025年12月19日(金) OPEN 18時00分 / START 19時00分2025年12月20日(土) OPEN 16時00分 / START 17時00分 ※当日券発売未定東京：日本橋三井ホール2026年4月5日(日)
長良川国際会議場
市民ふれあい事業
〜再オープン＆開館30周年記念〜Brand New Musical Concert 202６ GIFU！岐阜：長良川国際会議場 メインホール堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 20262026年6月10日(水) ビルボードライブ大阪2026年6月13日(土) ビルボードライブ横浜2026年6月15日(月) ビルボードライブ東京【CHEMISTRY】2026年2月19日(木)〜4月29日(水祝) CHEMISTRY 25th Anniversary TOUR 「The 2 Pulse」開催