◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

１４年ぶりに師走開催に戻った伝統の中距離重賞は１４頭立てで争われ、川田将雅騎手が騎乗した１番人気のグランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は４着だった。４コーナー６番手から、直線で追い込んだが、上位３頭には届かなかった。

同馬は、脚元の故障で約１年４か月の休養を余儀なくされたが、復帰初戦の７月にオープン入りを決めると、続く前走のチャレンジＣで２着。シュヴァルグラン、ヴィルシーナ、ヴィブロスと３頭のＧ１馬の半弟にあたる良血が、４きょうだい重賞制覇に挑んだが、次戦以降にお預けとなった。

勝ったのは２番人気のデビットバローズ（セン６歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）で、勝ちタイムは１分４３秒７。２着は７番人気のセンツブラッド（坂井瑠星騎手）、３着には３番人気のマテンロウレオ（横山典弘騎手）が入った。

川田将雅騎手（グランヴィノス＝４着）「勝ち馬を見ながら、最後はこれだけ離されたので、今日できる精いっぱいの走りです」

坂井瑠星騎手（センツブラッド＝２着）「具合も前回より良かったし、展開もイメージ通りでいいレースができました」

横山典弘騎手（マテンロウレオ＝３着）「相変わらず気が難しいね。ちゃんと走れば勝てる馬なんだけどね」

田口貫太騎手（ニホンピロキーフ＝５着）「３、４コーナーで若干力んで最後に脚が上がりました。あそこで折り合えていたら、もっと際どかったと思います。それでも、よく頑張って走ってくれています」

国分優作騎手（ブラックシールド＝６着）「ダッシュがつかなかったですね。出していっても前が速かったので、切り替えていい脚を使えました。馬もリラックスしていて、そのあたりの成長もあったのかもしれません」

高杉吏麒騎手（サンストックトン＝７着）「リズムが良かったです。頑張ってくれました」

武豊騎手（オニャンコポン＝８着）「内枠だったので、内にこだわりましたが、ちょっと窮屈になりました」

吉田隼人騎手（ナムラエイハブ＝９着）「内回りの方がいいですね。前に行っても、外回りでしたから絡まれました。スッといければ良かったのですが…」

北村友一騎手（オールナット＝１０着）「元々ピリピリした気性でしたが、落ち着いて走れるようになりました。ですが、落ち着いてきたことで、１８００メートルではいいリズムに乗っていけませんでした。今ならもう少し距離があってもいいのかもしれません」

丸田恭介騎手（ラーグルフ＝１１着）「前走より復調しているかなと思います。少し良くなっているのかな」

池添謙一騎手（ショウナンマグマ＝１２着）「外からのプレッシャーがきつかったですが、自分のスタイルでハナに行きました。自分の競馬はしていますが、阪神は坂があるので、京都の方がいいかもしれません」

団野大成騎手（ウエストナウ＝１３着）「１８００メートルでは若干忙しいかなと感じます。馬群もあまり良くないのかもしれません」