◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

Ｊリーグアウォーズは１１日に行われ、今季のＪリーグの各賞受賞者が発表される。

Ｊ１のＭＶＰは、優勝チームからの選出が基本。２位以下のチームからの選出は直近５シーズンでは２０年の柏ＦＷオルンガのみ。“オルンガ級”のインパクトを残した選手は２位以下にはいないため、優勝した鹿島からの選出となりそうだ。

出場試合数で言えば、鹿島の全試合出場はＧＫ早川友基、ＤＦ植田直通、ＭＦ松村優太、ＦＷ鈴木優磨の４人。松村は途中出場が中心のため、実質は上記３人に得点王獲得のＦＷレオセアラを加えた４人で争う構図となりそうだ。

早川は日本代表デビューを飾るなど、大きな飛躍を遂げた。ビッグセーブは数知れず、かつ安定感も光った。“現役日本代表”の肩書は追い風か。

植田はけが人続出のチームを最終ラインで支え、フルタイム出場を記録。警告ゼロでシーズンを終えたことで、フェアプレー個人賞の受賞は決定的な状況だが、ここにさらなる栄誉が加わることになるか。

鈴木はゴール数こそ昨季より減った（１０得点）が、ゴール数ではなく、チームの順位で評価が決まるチームの象徴的存在。その数字に表れないプレーがどう評価されるかだろう。

レオセアラは多くの「理不尽ゴール」でチームに勝ち点を積み上げた。柏から４ゴールを挙げたことは、優勝レースの結果に直結したと言える。この日の２得点も得点王とのダブル受賞なるか。