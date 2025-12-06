◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

鹿島らしさに満ちた勝利だった。立ち上がりから際立ったのは「圧」。鋭いプレスで相手に圧力をかけ、試合の主導権を握った。その中で、今季からチームとして取り組んできた「技術」で相手を剥がす場面も多く見られた。

前半２０分、荒木の折り返しをレオセアラが合わせ、今季２０ゴール目でネットを揺らした。後半にも素晴らしい右サイドの崩しから、レオセアラが再び合わせて追加点を奪った。

後半終了間際に１失点したが、最後までリードを守り抜き、柏との激しい優勝争いを制した。

シーズン最終戦のセレモニーで選手を代表してマイクの前に立ったのは、シーズンを通して安定したパフォーマンスと勝負どころでの驚異的なセーブでＭＶＰ級の活躍を見せてきた日本代表ＧＫ早川友基だった。「我々選手たちはキャンプが始まった時から、Ｊリーグで最後、必ず一番になろうという目標を掲げて日々成長してきました。最後にこのような素晴らしいタイトルを獲得出来たことは日々の努力であったり、積み重ねが結果に表れたと思います」と充実した表情を浮かべた。

それでも、まだ常勝軍団の復権は始まったばかり。「我々はまだまだ伸びしろがあると思います。成長できると思います。もっともっとタイトルを取れると思います。なので、皆さん共に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました」と声を張り上げた。