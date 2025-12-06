◇サッカーJ1第38節 鹿島2-1横浜FM(6日、メルカリスタジアム)

鹿島アントラーズがJ1最終節で横浜F・マリノスを2-1で下し、9シーズンぶりのJ1を制しました。

キャプテンマークをつけるDF植田直通選手が勝利後のインタビューに応じ、「これまでここに集まってくださった皆さんにも長い時間待たせてしまったことを申し訳なく思っていましたし、自分が帰ってきた意味をやっと・・・示せたと思います」と涙声で時折言葉を詰まらせながら思いを明かします。

本拠地で決めた9年ぶりの歓喜。「この景色を忘れられないですし、もう一度来年必ず見たいです」と話します。2シーズン連続のフル出場となった今季を振り返り、「出ている選手だけではなく、ケガをした選手、チームスタッフ、ここに集まったファン、サポーターの皆様、家族の存在、皆さんのおかげでここまで走ることができました」と感謝。最後に、ファンへ向けて一言求められると「鹿島が一番だ！」と叫び会場を大いに盛り上げました。