連続テレビ小説『ばけばけ』の場面カット （C）NHK

写真拡大

　俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第51回（8日）の場面カットが公開されている。

【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」

　前回は、トキ（高石あかり）と小谷（下川恭平）の約束の日が近づいていた。トキのあずかり知らぬところで、小谷の応援をすることになった松野家の面々もソワソワする中、出勤前のトキに小谷は正式にランデブーを申し込む。そして迎えた当日、小谷がトキを案内したのは怪談の名所であり、トキのよく知る清光院だった。気づけばトキが小谷をリードして清光院でのランデブーが続く中、いよいよ小谷が想いをぶつける。

　今回は、新年を迎えた松江。トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）に新年の挨拶を教えていた。そこに錦織（吉沢亮）がやってきて、新年の抱負を教え合うことに。ヘブンは日本滞在記を書き上げる、そのためのラストピースを見つけたいと語る。その後、トキたちは花田旅館で松野家、平太（生瀬勝久）たちと新年会に。挨拶をふられたヘブンは、「ツギ、フユ、ワタシ、マツエ、イナイ」と宣言。お祝いの空気が一変する。