元モーニング娘。のタレント・保田圭が6日に自身のインスタグラムを更新し、45歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「今日でおかげさまで45歳になりました」と伝え、「義母と母からから『好きなもの買ってね』ってもらっていたプレゼント代で新たな家族をお迎えしました」と金魚とともにポーズを取るショットを公開。

「可愛すぎる桜東錦 息子と金魚屋さんに行って選んできました」と7歳長男と選んだと明かし、「らんちゅうも可愛い子がいたり息子はダルマオランダの赤い子が欲しかったみたいだけど…結局、この桜東錦に一目惚れ はぁ可愛いすぎる」とうれしそう。「可愛い子ばっかりでもっとお迎えしたかったけど水槽サイズ考えると1匹しか無理でしたー 生き物を増やさないようにしたい！って思ってるのにいつも誘惑に負ける」とつづった。

「新たな家族を迎えてとても幸せな45歳のスタートになりました」という保田に、フォロワーからは「誕生日おめでとうございます モー娘時代は永久に忘れられません」「幾つになっても変わらずとってもとってもめちゃめちゃ可愛いです」「圭ちゃん、お誕生日おめでとう 私の永遠のアイドル」「アサヤンからずっと応援してます」などのコメントが届いた。