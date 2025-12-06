今年8月から日本とマレーシアの“2拠点生活”を始めたタレントで実業家の優木まおみ（45）が6日、集英社の「LEE（リー）」WEB版で新連載「マレーシア暮らし、人生の余白」をスタートした。

なぜ、移住先としてマレーシアを新しい拠点に選んだか、理由をひもとく。優木は「LEE読者の皆さんこんにちは！最近私は、マレーシアを拠点にして活動しています。日本へは、2カ月に1度くらいのペースで帰って仕事をしてはいるのですが、このたびマレーシアでの生活のことなどについて連載を持たせていただけることになり、再びLEE読者の皆さんと関われることをうれしく思います」と書いている。

マレーシアを拠点に選んだ理由について「子供の教育のこと、自分の夢のこといろいろな要因が絡み合ってるとはいえ、一番の理由は気候の心地よさです。この記事を書いている11月後半も8月に移住してきた時と同じく『日本の心地よい夏』のまま変わらず安定しています。昼間はもちろん暑いのですが、日陰を探せば風が抜けて心地よく、快適に過ごせます。そして何より夜は、気温が落ち着くので、日本の秋のような涼しさでエアコンはつけずに寝てもタオルケット一枚で涼しく過ごせます。そのおかげで、夜はぐっすりよく眠れています」と話している。

次回からは、子供たちの学校の様子や優木のマレーシアでのライフスタイルなどを順次、アップしていくという。