「一体何があったの？」金メダルから7年で激変…ザギトワの「現在の姿」にネット驚愕「すっかり大人の女性に」

フィギュアスケート界にとってもザギトワの存在は大きく注目を集めた(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で2018年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）が自身のSNSに近影を投稿した。

12月6日までに自身のインスタグラムを更新。そこには前髪を眉毛の上で短く切りそろえた“ぱっつん”ヘア、お腹を見せながら、スタイリッシュに黒でまとめたコーデネートを披露。赤いルージュをひき、15歳で金メダルを獲得してから早7年、すっかり大人の女性への変貌を見せている。

平昌五輪で金メダルを獲得した当時はフィギュアスケート界の新星として一躍、脚光を浴び多くのファンを獲得。秋田犬の「マサル」が贈呈されたことも話題を集めた。

今年5月にはアイスショーで来日、変わらぬ愛らしさでファンを喜ばせていた。