「一体何があったの？」金メダルから7年で激変…ザギトワの「現在の姿」にネット驚愕「すっかり大人の女性に」
フィギュアスケート界にとってもザギトワの存在は大きく注目を集めた(C)Getty Images
フィギュアスケート女子で2018年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）が自身のSNSに近影を投稿した。
【写真】キュートさは変わらない、元金メダリスト、ザギトワの前髪パッツンの近影
12月6日までに自身のインスタグラムを更新。そこには前髪を眉毛の上で短く切りそろえた“ぱっつん”ヘア、お腹を見せながら、スタイリッシュに黒でまとめたコーデネートを披露。赤いルージュをひき、15歳で金メダルを獲得してから早7年、すっかり大人の女性への変貌を見せている。
平昌五輪で金メダルを獲得した当時はフィギュアスケート界の新星として一躍、脚光を浴び多くのファンを獲得。秋田犬の「マサル」が贈呈されたことも話題を集めた。
今年5月にはアイスショーで来日、変わらぬ愛らしさでファンを喜ばせていた。
ただ、今回の“変身”ぶりにはネット上でファンの間からも「すっかり大人の女性に」「まるで別人」「一体何があったの？」と驚きの声も拡がっている。
人々を魅了したザギトワは今後も様々な面で話題を振りまいていきそうだ。
