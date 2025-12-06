◇明治安田J1リーグ最終第38節 柏1―0町田（2025年12月6日 三協フロンティア柏スタジアム）

最終節で2位から逆転優勝を狙った柏はホームで町田に1―0で勝利したが、勝ち点差1で首位の鹿島が横浜Mに勝ったため惜しくも及ばなかった。

リカルド・ロドリゲス監督（51）は試合後の最終戦セレモニーでファンとサポーターへあいさつ。通訳を介し「優勝を目指してここまで戦ってきましたが、あと一歩足りなくてとても悔しいです。それでも、選手たち、このチームを誇りに思います」と語った。

ロドリゲス監督は今季から就任。かつて浦和も率いたスペイン人指揮官は昨季まで堅守速攻スタイルからボールをつなぐ新戦術に着手。戦術を落とし込むため、1月9日の今季初練習から紅白戦を実施するなどゲーム形式に時間を割いた。「自分たちのサッカーを表現すれば勝利をもぎ取れる」。選手との対話を大切にしながら攻撃的サッカーを浸透させ、昨季は17位に低迷したクラブを見事に復権させた。

「今シーズン、選手たちが表現してくれたクオリティーの高いサッカー、スタジアムで皆さんと感じた熱狂、それを我々は一生忘れることはありません。プレー時間が長い選手だけでなく、私がプレー機会を与えることができなかった選手たちも含めた全員が日々のトレーニング、ワンプレーワンプレーで全力を出し続けてくれたからそ素晴らしいシーズンを過ごすことができました。私は全選手を誇りに思います」

この日のチケットは完売。黄色に染まったホームで頂点にはあと一歩届かなかったが、確かな手応えをつかんだ。「柏というクラブ、日本サッカー界に新しい歴史を築くスタートを切れたと信じています。来季は必ずタイトルを獲れるよう、また改めて頑張っていきたいと思います」と指揮官。鹿島に及ばなかった勝ち点1差の悔しさを胸にさらなる飛躍を目指す。