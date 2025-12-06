◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

現役時代の１９９９年以来、指揮官として２６年ぶりに鹿島に帰ってきた鬼木達監督が、就任１年目でタイトルをもたらした。

「もう言うことないです。このスタジアムってすごいなと思いました。選手はこの１年を通じて、本当にたくましくなってくれた」と感慨に浸り「鹿島、最高！」と声を張り上げた。

川崎で通算７冠を獲得した鬼木監督は、タイトル獲得数でオズワルド・オリヴェイラ氏（元鹿島、浦和監督）と並んでいたが、８冠目の獲得により、歴代単独トップに立った。また、Ｊ１の２クラブでのリーグ戦優勝も、史上初の快挙となった。

就任後、指揮官は口酸っぱく「勝ちきる姿勢」の重要性を伝えてきた。求めるのは、いつだって勝利だけを狙う姿勢。エースの鈴木優磨は「監督が一番負けず嫌いだからね」と評する。

セレモニーで指揮官は「皆さんと１つになり続けて、来年もその先も、タイトルを取り続けましょう」とサポーターに訴えた。Ｊ草創期の鹿島を知る指揮官の情熱が、鹿島を頂点へと導いた。

◆鬼木 達（おにき・とおる）１９７４年４月２０日、千葉・船橋市生まれ。５１歳。９３年のＪ初年度に市船橋高から鹿島入り。６年間在籍し、通算２７試合１得点。２００６年に川崎で現役を引退し、指導者転身。１７年の監督就任以降、リーグＶ４回（１７、１８、２０、２１年）、ルヴァン杯Ｖ１回（１９年）、天皇杯Ｖ２回（２０、２３年度）。今季から２６シーズンぶりに鹿島復帰。愛称は鬼さん。好きな色は赤。