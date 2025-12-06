有働由美子が女将として進行役を務めるＭＢＳのトーク番組「おしゃべり小料理ゆみこ」が６日放送され、阪神タイガース・藤川球児監督がゲスト出演した。

有働とは、今年３月、東京ドームでの、阪神ＶＳドジャースのＭＬＢプレシーズンゲーム以来。試合後の通路であいさつを交わしており、藤川氏は「そのあと、（山本）由伸も来て、話して。由伸もドジャースで最後、素晴らしい活躍して。人の縁を感じるシーズンでした」と振り返った。

藤川氏は２０２０年シーズン限りで現役を引退。「現役引退した時、何か没頭したいな、と。器が好きなんだ、と話してたら、由伸が（岡山県）備前市出身で、紹介してもらって。２人で窯を前に６、７時間…２人で座るぐらい仲良くして」とドジャース・山本由伸との縁を明かすと、有働は「えっ？！」と驚き。「（由伸が）『球児さん、どうなんですか』って話してたのが３、４年前。（引退後）すぐに。火の前っていうのは不思議ですよね。言葉なくてもずーーっと座ってられるんですよ」と穏やかな笑みを浮かべて振り返った。

また「よくよく考えると、（窯を前にしたその時の状況が）ベンチの中とよーく似てるんです。練習風景見てる監督の姿に」といい、「今ストップさせな、今、まきを入れる、みたいなとことか、似てるんですね。監督してて、よく似てるなー、あの景色と、と思い出しましたね、今シーズン」と打ち明けていた。