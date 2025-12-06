◇男子ゴルフツアー 日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日 東京都 東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）

小木曽喬（28＝フロンティアの介護）が69で回り通算8アンダーで首位を守った。

前半は惜しいパットが決まらず、9番から3連続ボギーとつまずくが、そこから3バーディーを奪って盛り返した。

「昨日みたいな流れになってまたかと思いましたが、今日も最後何とか返せたのでそこは凄い良かった」とうなずいた。

7番で4メートルを沈めバーディーを奪ったものの、9番で第2打をグリーン左に曲げ、アプローチも寄せきれずボギー。嫌な流れになった。それでも12、16番でバーディーを決めて盛り返すと、17番パー5でグリーン手前のバンカーから3メートルに乗せてバーディーを奪い、8アンダーのトップタイでフィニッシュした。

高速で傾斜のある難グリーンの18番では、3メートルのパーパットを気合でねじ込んだ。

「17番でバーディーを取れたのが大きかったですね。あそこで取れていなかったら18番のティーショットも落ち込んで打っちゃうんで。あのバーディーは最後のパーにもつながったと思います」

最終日最終組で回るのは6月のミズノオープン以来で通算6回目。昨年のハナ銀行招待以来のツアー2勝目に向け「首位タイで出るのは今年は初めて。トップタイというよりも追いかける立場だと思うので、自分がしっかり良いゴルフをしないと勝てない。みんな調子が良いからこの順位にいるわけなんで。追いかけるつもりでやりたいと思います」と視線を前に向けた。