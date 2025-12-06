テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が５日に放送され、タレントの石原良純、高嶋ちさ子、長嶋一茂が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

結婚式や披露宴が話題になると、良純は「（式や披露宴で）なんで泣くのか分からない。女性はまだ分かるけど。男で泣く奴がいる…。俺、友達に『お前より先に結婚してごめんね！』ってワンワン泣かれてさ…。え？何？何？ってさ」と苦笑した。

高嶋も「私も、なんで泣くのかよく分からない…。だって、次の日に（新郎新婦で）実家に行く人はいくらでもいると思うし。今生の別れでもあるまいし…って。いつも思う」と首を捻った。

良純は、不思議そうな表情で話を聞いていた高橋に「結婚式で泣いたの？」と質問。高橋は「爆泣きですよ！」と答えて、良純と高嶋を驚かせた。

良純は「どういう思いで涙が出るの？全く分からない。お父さん、お母さん、ここまで育ててくれてありがとう！みたいな話？」と聞いた。

高橋は「いろんな、ありますよ！グッとくるやん！」と自身の式を思い返しながら反論していた。