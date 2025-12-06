お笑いコンビ「野性爆弾」が4日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。くっきー！（49）が子どもに「芸人」という職業を薦めない理由を語った。

レインボーのジャンボたかおが「子どもが芸人になりたいって言ったら？」と質問。2児の父であるくっきー！は間髪入れずに「あ〜、俺はイヤ。オススメはしない」と否定的な意見を口にした。

その理由として「ほんまに（子どもが芸人を）やりたいって言ったらやらすけど、しんどいこと多いやないですか？売れないが基本と思わないとアカンから」と語り「奇跡やん？こんなん」と芸人として生活できている自分たちは奇跡に近いときっぱり。

続けて「テレビ見てる人って、売れてる人間しか見てないから売れるのが当たり前やって思ってるけど、売れてない人っていっぱいおるやん？」と語った。

だからこそ「すごいよ。俺ら超スターやねん！選りすぐられたえげつない人材やねん！」と自虐的に笑い「そういう気持ちで（テレビを）見て欲しいワケよ。“すごい方が出てはるんや”って」と芸人として成功することの難しさを口にした。

ただ、この話を聞いたMCの千原ジュニアは「そんなことない。ただただ運が良かっただけでやらしてもうてるだけ」と笑っていた。