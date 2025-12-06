唐田えりか、美脚際立つドレス姿に釘付け「スタイル完璧」「オーラ凄い」
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の唐田えりかが12月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚線美が際立つブラックドレス姿を公開し、注目を集めている。
【写真】「極悪女王」出演話題28歳女優「攻めてる」美脚際立つドレス姿
唐田は「＃AACA2025 ありがとうございました」とコメントを添え、シンガポールで開催された「Asian Academy Creative Awards（AACA2025）」授賞式のオフショットを投稿。すらりと伸びた脚が際立つ、アシンメトリーな裾のブラックドレス姿を披露した。
この投稿は「美脚すぎて見惚れた」「ドレス姿が上品で素敵」「スタイル完璧」「ドラマ最高でした」「会場の雰囲気にぴったり」「オーラ凄い」「神々しい」「攻めてる」などの反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「極悪女王」出演話題28歳女優「攻めてる」美脚際立つドレス姿
◆唐田えりか、美脚際立つドレス姿披露
唐田は「＃AACA2025 ありがとうございました」とコメントを添え、シンガポールで開催された「Asian Academy Creative Awards（AACA2025）」授賞式のオフショットを投稿。すらりと伸びた脚が際立つ、アシンメトリーな裾のブラックドレス姿を披露した。
◆唐田えりかの投稿に反響
この投稿は「美脚すぎて見惚れた」「ドレス姿が上品で素敵」「スタイル完璧」「ドラマ最高でした」「会場の雰囲気にぴったり」「オーラ凄い」「神々しい」「攻めてる」などの反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】