弁才天のいちご大福がピスタチオに♡クリスマス限定セットが贅沢すぎる

冬の到来とともに、弁才天から心ときめくクリスマス限定スイーツが登場しました。今年のお楽しみは、一番人気のいちご大福がピスタチオ仕様で華やかにドレスアップした特別バージョン。ジューシーないちごに濃厚で香ばしいピスタチオを重ね、柔らかな求肥が上品に包み込む、冬だけの贅沢な味わいです。開けた瞬間のときめきと、ひと口で広がる幸せを届けてくれる限定大福は、パーティーやギフトにもぴったり。ホリデー気分を盛り上げてくれる逸品です。

香ばしいピスタチオ香る限定いちご大福

弁才天の「クリスマスいちご大福」は、ピスタチオの魅力を存分に引き出した限定仕様。香ばしいコクと深みのあるピスタチオを、ペーストとダイスのダブルづかいで贅沢に表現しています。

そこに白餡のまろやかさが加わることで、いちごの瑞々しい酸味をより引き立てる奥行きのある味わいに。

求肥からほんのり透けるクリスマスカラーのグリーンが特別感を演出し、見た目も愛らしい仕上がりです。濃厚なのに軽やかで、上品な甘さが広がる冬限定の組み合わせを楽しめます。

贈り物にも最適な華やぎセット

ホリデーシーズンにぴったりな限定ラインナップは、用途に合わせて選べる3種が登場。

「クリスマスいちご大福4個セット（税込3,540円）」、「クリスマスいちご大福入り4個セット（税込3,540円）」、「クリスマスいちご大福入り6個セット（税込5,10円）」を用意。

いずれも開けた瞬間に心が弾む華やかさで、ホームパーティーの差し入れや大切な人への贈り物にも最適です。

2025年12月1日～25日の限定販売で、弁才天の各店舗とオンラインショップにて購入できます。

冬限定スイーツでホリデー気分を満喫♪

クリスマスだけの特別な組み合わせを楽しめる弁才天の限定いちご大福は、ホリデーの思い出をより一層彩ってくれる逸品です。

果汁たっぷりのいちごと、香ばしいピスタチオ、そしてもっちり求肥の三重奏が、贅沢で華やかなひとときを演出。自分へのご褒美にも、大切な人とのシェアにもぴったりです♡

季節の移ろいを感じながら、冬だけのスイートなハーモニーを味わってみてはいかがでしょうか。