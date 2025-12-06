◇J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM (6日、メルカリスタジアム)

9年ぶりにJ1リーグ優勝を決めた鹿島の鬼木達監督が、試合後のインタビューで優勝の喜びを語りました。

鬼木監督は開口一番「最高でした！ 本当にうれしい。もう言うことないです」と喜びに興奮した様子を見せます。J1随一の強豪クラブが実に9シーズンぶりの優勝。再び強い鹿島を作り上げた鬼木監督は「たまたま自分が監督のタイミングで優勝できましたけど、やっぱり9年間の悔しさが一つになって今日の勝利になったと思いますし、このスタジアムは凄いなと思います。選手も頑張りましたけど、最後ここで戦えたこと、こんな心強いことなかったですし、今日の雰囲気最高であり、最強でしたね」とサポーターの後押しの力強さを口にしました。

さらに鬼木監督はチームの成長に言及。「まだまだもっと向上しないとと思っていますし、僕も選手たちもわかってると思います。今日のゲームも難しいゲームに最後なりましたし、それでも1年間通して本当に選手がたくましくなってくれたと思います」と選手たちを称えました。

最後に鬼木監督は再び喜びを爆発させ、サポーターに向けて「鹿島最高ー！！」と叫ぶと、スタジアムからはお返しとばかりに盛大な鬼木コールが沸き起こりました。