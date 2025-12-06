老後に住みたい「宮城県の自治体」ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年齢を重ねるほど、暮らしやすさや安心感、自然環境など、住む場所に求める条件は少しずつ変わっていきます。豊かな生活基盤や温かな地域性、医療や交通の利便性など、老後の暮らしを支える要素がそろった自治体はどこなのか。多くの人が「ここで過ごしたい」と思う魅力的な街が、いま注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「宮城県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「移住相談窓口やお試し移住プログラムなどがあり、住みやすそうです」（50代女性／広島県）、「海鮮好きだから」（20代女性／静岡県）、「3.11の後、行きましたが本当にゆっくりとした時間が流れてて人が暖かい」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「以前旅行で訪れて、街が綺麗で、交通など暮らしも便利そうだったため」（30代女性／北海道）、「美味しいものがたくさんあるから」（20代女性／神奈川県）、「便利・安心・自然のバランスが全国レベルで高い」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：気仙沼市／15票宮城県の北東端に位置する気仙沼市は、三陸海岸のリアス式海岸に面した港町です。カツオやフカヒレなどの水産資源が豊富で、活気のある漁港と美味しい海の幸が魅力です。震災からの復興も進み、美しい自然と海の恵みを享受できる環境が整っています。ゆったりとした時間の流れの中で、海とともに生きる暮らしに憧れる人が多いのかもしれません。
1位：仙台市／173票宮城県の県庁所在地である仙台市は、「杜の都」として知られる東北地方最大の都市です。新幹線や高速道路などの交通インフラが整い、商業施設や医療機関、大学などが集中しており、非常に高い利便性を誇ります。都市機能と豊かな自然が調和しており、住みやすさが全国的にも評価されています。老後の生活において、安心できる医療体制や買い物環境を重視する層からの支持を集めたと考えられます。
